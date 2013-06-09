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سرطان الكبد فى مصر أعلى المعدلات فى العالم وفيروس سى سبب الإصابة

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سرطان الكبد فى مصر أعلى المعدلات فى العالم وفيروس سى سبب الإصابة سرطان الكبد فى مصر أعلى المعدلات فى العالم وفيروس سى سبب الإصابة

يعتبر سرطان الكبد من أكثر المشاكل الصحية التى تواجه نتيجة تزايد وجود فيروس سى، حيث يمثل أعلى نسبة فى العالم ونسبة ليست قليلة تصاب بتليف بالكبد ثم يحدث سرطان الكبد فى نسبة كبيرة منهم، ويعتبر التدخل الجراحى فى هذه المرحلة غير مجدية لأنه يكون الكبد قد وصل إلى مراحله المتقدمة.

يقول الدكتور طارق هاشم، أستاذ علاج الأورام بطب المنوفية وأحد أعضاء اللجنة الفنية العليا لمناقصات الأدوية إن العلاجات المتاحة فى الوقت الحالى تبدأ بزراعة الكبد، ولكنها لا تناسب جميع حالات المرضى، وهناك علاجات أخرى مثل حقن الوريد البابى، أو استخدام العلاج الموجة لذا يعتبر سرطان الكبد من أهم المشكلات الصحية فى مصر ولابد من إنهاء المشكلة بإيجاد حلول للتخلص من فيروس سى، السبب الرئيسى للإصابة بسرطان الكبد فى مصر ووزارة الصحة والجامعات تحاول أن تضع برامج للتوعية الصحية وكيفية انتقال العدوى وتحاول توفير جميع الإمكانيات لعلاج فيروس سى وفى نفس الوقت علاج المرضى الذين أصيبوا بسرطان الكبد، وهناك بعض العقارات التى تستخدم فى علاج سرطان الكبد باستخدام العلاج الموجة وهو عقار"السورافينيب" وجارى إجراءات توفيره لمرضى نفقة الدولة والتأمين الصحى، وهو مفيد للمرضى الذين يعانون من سرطان الكبد فى المرحلة الثالثة والذى لا يصلح معهم التدخل الجراحى أو استخدام الحقن فى الوريد البابى وهو العلاج الوحيد المتاح الفعال لتلك الفئة من المرضى.
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مصر 365

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