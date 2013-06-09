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رئيس اتحاد ماسبيرو: نغزو تركيا بـ 5 مسلسلات منهم ذئاب الجبل وليالي الحلمية

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رئيس اتحاد ماسبيرو: نغزو تركيا بـ 5 مسلسلات منهم ذئاب الجبل وليالي الحلمية رئيس اتحاد ماسبيرو: نغزو تركيا بـ 5 مسلسلات منهم ذئاب الجبل وليالي الحلمية

كتب : انتصار حسني منذ 24 دقيقة

صرح شكري أبوعميرة، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون المكلف، في مداخلة هاتفية مع برنامج "أهل "، على الفضائية المصرية، أن الوفد المصري بتركيا برئاسة صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام، نجح بشكل باهر في توقيع بروتوكول تعاون مع الجانب التركي، نقدر من خلاله على غزو تركيا بالمسلسلات المصرية المدبلجة إلى التركية، مضيفا أنه تم الاتفاق بشكل مبدئي على إذاعة 5 مسلسلات مصرية دفعة واحدة تتحدث عن الثقافة المصرية على القنوات التركية، وذلك للعرض على شاشة رمضان القادم مثل مسلسلى ليالي الحلمية وذئاب الجبل، بالإضافة إلى إذاعة حلقات نادرة للشيخ محمد متولي الشعراوي.

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