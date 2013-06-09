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بالصور| نجوم السينما في زفاف علاء فخر وسلمى سمير

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بالصور| نجوم السينما في زفاف علاء فخر وسلمى سمير بالصور| نجوم السينما في زفاف علاء فخر وسلمى سمير

كتب : هاني احمد منذ 40 دقيقة

احتفل الزميل سمير فقيه، الصحفي وكبير مراسلي مجلة الموعد ورئيس تحرير برنامج أحلى النجوم على قناة النهار، وحرمه الكاتبة الصحفية هالة السيد، بعقد قران وزفاف كريمتهما مهندسة الديكور سلمى وعريسها مدير الإنتاج السينمائي علاء فخر، نجل الدكتور حسن فخر، أستاذ الإنتاج بمعهد السينما في أكاديمية الفنون.

وحضر الحفل لفيف من أهل الفن والإعلام، وكان من بينهم النجوم محمود عبدالعزيز وزوجته الإعلامية بوسي شلبي ومحمود حميدة وجمال سليمان وإيمان البحر درويش، الذي غنى للعروسين وهشام سليم الذي كان أحد الشهود على عقد الزواج، وهاني رمزي وليلى علوي والمنتج محمد فوزي وزوجته النجمة وفاء عامر وغادة إبراهيم، والمنتج أحمد أسعد والمنتج عمرو حجازى وزوجته الكاتبة نهال اليماني.

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