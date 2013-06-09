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المغير: يجب من الآن البحث عن أطباء نفسيين لعلاج "صدمة" شباب تمرد بعد فشل تحركهم يوم 30

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المغير: يجب من الآن البحث عن أطباء نفسيين لعلاج "صدمة" شباب تمرد بعد فشل تحركهم يوم 30 المغير: يجب من الآن البحث عن أطباء نفسيين لعلاج "صدمة" شباب تمرد بعد فشل تحركهم يوم 30

كتب : سهيلة حامد منذ 47 دقيقة

يعتقد الناشط الإخواني، أحمد المغير، والمعروف برجل خيرت الشاطر، أن الشباب المسؤولين عن حركة "تمرد" التي تجمع توقيعات لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ستصيبهم "صدمة" عقب فشل تحركهم في 30 يونيو الجاري، وأنه لابد من الآن البحث عن أطباء نفسيين لمعالجتهم.

وقال المغير، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مطلوب أطباء نفسيين متطوعين لعلاج حالات الصدمة اللي هتحصل لشباب تمرد بعد الفشل الذريع اللي هيحصل يوم ٣٠ إن شاء الله وهيتم الإعلان عن خط ساخن لاستقبال اتصالات الشباب دول لأننا مهتمين فعلاً بإعادة تأهيلهم عشان يكسبهم الوطن ويصبحوا مواطنين منتجين".

وأضاف: "على فكرة أنا فعلاً مش بهزر وبتكلم بجد فعلا، اللي مهتم من الأطباء النفسيين يبعت لي انبوكس".

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