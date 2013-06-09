مصطفى الجندي في رحلة لدول حوض النيل لتقديم مشروع "نهضة الوادي"

كتب : الوطن منذ 6 دقائق

يقوم النائب البرلماني السابق مصطفى الجندي، برحلة لدول حوض النيل، ممثلا عن وفد الدبلوماسية الشعبية المصري، وذلك لتوضيح أن ما حدث على الهواء في اجتماع الرئيس مرسي والحوار الوطني، أحزن الشعب المصري، وأن المصريين غير راضين عما حدث، بل يدين الشعب أي تدخل في شؤون الدول الصديقة.

ومن أهداف زيارة العضو المؤسس بحزب الدستور، مطالبة دول حوض النيل بالوقوف إلى جانب الحق والعدل وعدم الإضرار بالشعب المصري ومصالحه، بالإضافة إلى عرض فكرة مشروع نهضة الوادي، والذي يتشارك فيه شعوب المنطقة، هو مشروع توليد الطاقة، كا يستهدف المشروع أن تزرع الأرض الزراعية في السودان، بأيدي عاملة مصرية.