أخبار عاجلة

بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين” -
والد «يوستينا» يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة علاقتها بقاضي الحشيش.. وسبب وجودها معه -
مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط -
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

مصطفى الجندي في رحلة لدول حوض النيل لتقديم مشروع "نهضة الوادي"

Google+ Print
مصطفى الجندي في رحلة لدول حوض النيل لتقديم مشروع "نهضة الوادي" مصطفى الجندي في رحلة لدول حوض النيل لتقديم مشروع "نهضة الوادي"

كتب : الوطن منذ 6 دقائق

يقوم النائب البرلماني السابق مصطفى الجندي، برحلة لدول حوض النيل، ممثلا عن وفد الدبلوماسية الشعبية المصري، وذلك لتوضيح أن ما حدث على الهواء في اجتماع الرئيس مرسي والحوار الوطني، أحزن الشعب المصري، وأن المصريين غير راضين عما حدث، بل يدين الشعب أي تدخل في شؤون الدول الصديقة.

ومن أهداف زيارة العضو المؤسس بحزب الدستور، مطالبة دول حوض النيل بالوقوف إلى جانب الحق والعدل وعدم الإضرار بالشعب المصري ومصالحه، بالإضافة إلى عرض فكرة مشروع نهضة الوادي، والذي يتشارك فيه شعوب المنطقة، هو مشروع توليد الطاقة، كا يستهدف المشروع أن تزرع الأرض الزراعية في السودان، بأيدي عاملة مصرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام