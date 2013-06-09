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"أنا شفت تحرش" يفوز بالجائزة الأولى لملتقى الإنتاج المشترك بمهرجان الإسماعيلية

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"أنا شفت تحرش" يفوز بالجائزة الأولى لملتقى الإنتاج المشترك بمهرجان الإسماعيلية "أنا شفت تحرش" يفوز بالجائزة الأولى لملتقى الإنتاج المشترك بمهرجان الإسماعيلية

كتب : أ ش أ منذ 27 دقيقة

فاز فيلم "أنا شفت تحرش" للمخرجة سماهر القاضي بالجائزة الأولى فى ملتقي الإنتاج المشترك بمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة.

وفاز بالجائزة الثانية فيلم "سحر الألوان" للمخرجة ساندرا ماضي من الأردن، وحصل فيلم "سنيما وهبي" للمخرج والمنتج ضيف دبس بالجائزة الثالثة، بينما حصل فيلم "ساكن" على جائزة قيمتها 5 آلاف دولار من الجامعة الأمريكية.

وقالت سماهر القاضي، إنها سعيدة بحصولها على الجائزة ما يساعد على أن يكون الوطن العربي مركزًا لإنتاج الأفلام التسجيلية والقصيرة، وأوضحت أن الفيلم يحكي قصة صداقة بين مواطن فلسطيني وشاب مصري وتكون بينهم علاقة صداقة كبيرة، موضحة أن ذلك يعمل على زيادة الترابط العربي.

من جانبها، قالت المخرجة ساندار ماضي، إن حصول فيلمها على الجائزة الثانية فى مهرجان الإسماعيلية هو دفعة حقيقية لأي مخرج خاصة في ظل الظروف الحالية التي يعاني منها الوطن العربي. وأضافت أنها ستقوم خلال الفترة المقبلة بإخراج فيلم طويل وأنها تقوم حاليا بالتنسيق مع مؤلفه للانتهاء منه وبدء التصوير في أقرب وقت.

وفى السياق نفسه، قال المخرج ضيف دبس، إن فيلمه يحكي قصة سينما وهبي بالحلمية وما ينتهك من خلال أدوار العرض السينمائية ما يؤثرعلى ثقافة الشعوب العربية وهو التحدي الكبير الذي يواجه العالم العربي، وأَضاف أن حصوله على الجائز دفعه كبيرة للبحث عن إنتاج ما يثب الهوية العربية التي بدأت ملامح الانقراض تقضي عليها، على حد تعبيره.

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