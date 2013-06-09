خفاجي يدعو لـ "حوار من أجل مصر" لمنع تردي الوضع الداخلي ومجابهة الأخطار الخارجية

كتب : محمد كامل وسعيد حجازي: منذ 5 دقائق

وجه الدكتور باسم خفاجي رئيس حزب التغيير والتنمية، الدعوة إلى جميع القوي السياسية الوطنية لعقد حوار مفتوح، يوم الجمعة 21 يونيو في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بعيدا عن مظلة الرئاسة والحكومة؛ لرأب الصدع الموجود في المجتمع ومنع وقوع كارثة محققة.

وأكد خفاجي في بيان له، آنه سيتواصل مع جميع القوى السياسية دون استثناء بما فيهم شباب حركة "تمرد" لحضور الحوار المفتوح ومناقشة كافة الأمور التي من شأنها منع انفجار مصر وتخفيف حالة الاحتقان ومنع وقوع أي صدام بين المصريين، سواء المؤيدين للرئيس أو معارضيه.

وأضاف خفاجي أن الشرط الوحيد لحضور الحوار، سيكون الموافقة على مبادئه، وهي رفض الاتهامات بالعمالة أو الخيانة أو الأخونة أوالفلولية أو غيرها من تلك المصطلحات التي يجب أن نتجاوزها في هذه المرحلة الحرجة، خاصة وأننا نواجه مشكلات وأزمات داخلية وخارجية كبرى لا تسمح بالخلاف الداخلي في هذه المرحلة، حتى لو اختلفت الرؤى والتوجهات بين أطراف الساحة المصرية، ولذلك فنحن في حاجة إلى الارتفاع فوق الخلافات لنستجيب لواقع اللحظة الراهنة، ووجب على الجميع الاصطفاف، وتغليب مصلحة مصر على أي مصالح أخرى.