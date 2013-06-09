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اللواء ممدوح شاهين: تصويت العسكريين في الانتخابات "مصيبة سودة"

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اللواء ممدوح شاهين: تصويت العسكريين في الانتخابات "مصيبة سودة" اللواء ممدوح شاهين: تصويت العسكريين في الانتخابات "مصيبة سودة"

كتب : ولاء نعمة الله منذ 2 دقيقة

أكد اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع لشؤون التشريع، أن القوات المسلحة ملتزمة بقرار المحكمة الدستورية العليا بشأن تصويت الضباط والأفراد بالانتخابات البرلمانية، وأنه لا مجال للاعتراض عليه.

وقال شاهين، خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى لمناقشة ملاحظات المحكمة الدستورية العليا على قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، اليوم، إن أفراد القوات المسلحة سيشاركون في تأمين الانتخابات على مستوى الجمهورية، فيما أن التصويت يتم بالرقم القومي وهذا يتطلب استدعاء الضباط والأفراد من الحدود للانتخاب، وهذا قد يتسبب في إحداث "لخبطة".

وأضاف شاهين أن إدراج بيانات أفراد وضباط القوات المسلحة بقاعدة بيانات الناخبين سوف يضر بالأمن القومي، وبالتالي نقضي على المؤسسة الوحيدة الموجودة بالسماح باختراقها "ودي مصيبة سودا"، لذلك اقترحنا نص تم عرضه على اللجنة لفك الاشتباك بشأن التصويت.

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