الغرياني يلتقي بوفد أحزاب الخضر الأفريقية

كتب : هدى رشوان منذ 42 دقيقة

التقى حسام الغرياني، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وفدا من أحزاب الخُضر الإفريقية برئاسة الدكتور فرانك هابينيزا رئيس الوفد ورئيس المكتب التنفيذي لاتحاد أحزاب الخُضر الإفريقية، وبحضور الدكتور محمد عوض رئيس حزب الخُضر المصري، وعضو مجلس الشورى.

وأكد الغرياني على تقديره لجهود أحزاب الخُضر حول العالم لإنقاذ كوكب الأرض مما أصابه من أفعال الإنسان، واهتمامها بالبيئة أكثر من الأحزاب الأخرى بجانب اهتمامها بالديمقراطية والحرية.

وقال هابينيزا "إننا كأحزاب خُضر في دول العالم، نهتم بكافة الجوانب السياسية ولكن نركز بصفه خاصة على الجانب البيئي؛ لما له من أهمية كبيرة".

من جانبها، أكدت فاتيما علاوي، الأمين العام لحزب الخُضر المغربي وعضو الاتحاد على ضرورة أن تستفيد مصر من مبادئ العدالة الانتقالية التي طُبقت في المغرب، وذلك في التحول الديمقراطي الذي تشهده مصر، وكذلك العمل على التكامل بين كافة الدول الأفريقية.

وأضاف عوض، أن زيارة الوفد لمصر تأتي بهدف الرؤية الأفريقية لثورات الربيع العربي، وإعلان موقف أحزاب الخضر في مصر وتونس من الانتخابات البرلمانية القادمة بالبلدين، وعرض لمشكلات الخضر في دول الشمال الأفريقي، وتبادل الرؤى حول المشكلات الأفريقية المشتركة.