«التموين» و«الداخلية» تكثفان حملاتهما لضبط حفاضات الأطفال غير المطابقة للمواصفات

رئيس التجارة الداخلية: الانفلات الأمنى وراء انتشار الظاهرة.. ومباحث التموين تضبط مصنعاً بلا ترخيص وتتحفظ على 19 ألف «حفاضة»

كتب : وائل سعد منذ 40 دقيقة

قال الدكتور أحمد عباس، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن القطاع شن حملات مكبرة يومياً على الأسواق لضبط «الحفاضات» غير المطابقة للمواصفات، التى تصيب الأطفال بالأمراض، بالتعاون مع وزارة الصحة، استجابة للتحقيق الاستقصائى الذى أجرته «الوطن» عن «الحفاضات».

وأضاف: «مفتشو الرقابة والمعاملات التجارية فى الوزارة حرروا محاضر بالمخالفات، وجرى التحفظ على الكميات المضبوطة وإخطار النيابة لتولى التحقيق»، موضحاً أن قانون حماية المستهلك يحظر تداول السلع مجهولة المصدر، أو غير المصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر السلعة، كما يحظر عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار.

وأرجع «عباس» سبب انتشار تلك السلع غير المطابقة إلى حالات الانفلات الأمنى التى تشهدها الأسواق، فى الفترة الحالية، فضلاً عن انتشار الباعة الجائلين الذين يحصلون على تلك المنتجات بأسعار رخيصة، ويعرضونها للمواطنين على الطرقات.

وحذر رئيس قطاع التجارة الداخلية المواطنين من الانجراف وراء إغراءات أسعار تلك «الحفاضات»، فى حين أن استخدامها خطر على صحة الأطفال، خصوصاً الأكثر حساسية للأمراض، فمن الممكن أن تتسبب لهم فى عاهات مستديمة. وعلى المستهلك أن يعرف جيداً حقوقه، وفى المقابل يقع على منظمات المجتمع المدنى دور كبير فى توعية المواطنين وتحذريهم من تلك المنتجات.

وأوضح رئيس قطاع التجارة أن مواجهة المنتجات الضارة بصحة الإنسان دفعت الوزارة إلى العمل على تشكيل لجنة لمراقبة الأسواق، تضم ممثلين من الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية وهيئة الصادرات والواردات ووزارة الصحة وهيئة المواصفات والجودة ومصلحة الرقابة الصناعية والجمارك والجهاز القومى للاتصالات وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وجهاز حماية المستهلك وقطاع التجارة الداخلية، مشدداً على أن القطاع سيواصل خلال الأيام المقبلة حملته لمكافحة جميع الممارسات الضارة بحقوق المستهلك، ووقف تداول السلع غير المطابقة للمواصفات التى تلحق الضرر بحقوق المستهلك وصحته وسلامته.

من جانبها، كثفت الإدارة العامة لمباحث تموين القاهرة من حملتها لضبط المنتجات المغشوشة والمقلدة، وتمكنت من ضبط مصنع «حفاضات» أطفال بلا ترخيص فى منطقة حلوان، فضلاً عن التحفظ على 19 ألف «حفاضة» مجهولة المصدر داخل عدد من المحال التجارية، فى دوائر حلوان والمرج ومدينة السلام.

وصرح مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة بأنه بناء على ما نُشر مؤخراً فى إحدى الصحف الخاصة، بشأن وجود «حفاضات» للأطفال مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات، أمر اللواء أسامة الصغير مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، جميع أفرع مباحث التموين فى القاهرة بتكثيف جهودها لمكافحة المصانع غير المرخصة، التى تنتج «حفاضات» الأطفال، وكذلك المحال التجارية والصيدليات التى تتعامل فى بيعها، والتحفظ على جميع «الحفاضات» مجهولة المصدر، وغير المطابقة للمواصفات، وأضاف المصدر أن اللواء «الصغير» أصدر تعليماته بضرورة التوصل لتلك المصانع التى تسببت فى إغراق الأسواق بتلك «الحفاضات».