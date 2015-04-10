"صحة السويس" تبدأ الاستعداد لحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

أعلنت مديرية الصحة بالسويس، بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة، بدء الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال فى مصر من عمر يوم وحتى 5 سنوات فى الفترة بدءا من 19 أبريل وحتى 22 أبريل 2015، فى إطار خطة الدولة وتعليمات وزارة الصحة للحفاظ على استمرار مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

من جانبه أكد اللواء العربى السروى، محافظ السويس، على مدير عام الصحة، بالاستعداد لهذه الحملة من خلال خطة عمل توضح مواعيد التطعيم والأماكن التى سيتم فيها التطعيم وتشكيل فرق للتطعيم ثابتة ومتحركة وانتشارها بالأحياء والمراكز الطبية والقرى والمناطق البعيدة.

وطالب المحافظ، عبر بيان إعلامى، مسئولى مديرية الصحة والأحياء بتوفير السيارات اللازمة لتسهيل مهمة هذه الفرق.

ويبلغ عدد الأطفال المستهدف تطعيمهم فى السويس من عمر يوم إلى 5 سنوات (111907) أطفال وعدد الفرق المشاركة فى التطعيم 279 فريقا وعدد المشرفين بالحملة يبلغ 100 مشرفا.