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"المصريين الأحرار" ببورسعيد يستنكر الاعتداء على مقر "تمرد" بالقاهرة

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"المصريين الأحرار" ببورسعيد يستنكر الاعتداء على مقر "تمرد" بالقاهرة "المصريين الأحرار" ببورسعيد يستنكر الاعتداء على مقر "تمرد" بالقاهرة

أصدرت منذ قليل لجنة المرأة بالمصريين الأحرار بياناً عقب الانتهاء من اجتماعها، تستنكر فيه الاعتداء على مقر حملة تمرد بالقاهرة، وأكدت فى بيانها أن ما حدث على مقر الحملة هو اعتداء على كل مصرى شارك بالتوقيع بسحب الثقة من الرئيس مرسى، وأبدى رغبته من التحرر من نظام فاسد قتل الثوار فى شوارع المحروسة ونظام فشل فى إدارة البلاد.

وقال محمد صفا عضو الهيئة العليا للمصريين الأحرار ببورسعيد لـ"اليوم السابع"، إن لجنة المرأة قررت استمرار التواصل مع لجان المرأة بالأحزاب للتنسيق للمشاركة فى فعاليات 30 يونيو الجارى والاستمرار فى جمع التوقيعات لحملة "تمرد"، واستلام الاستمارات التى تم توزيعها بمقر الحزب ببورسعيد.

ومن جهة أخرى أكد "صفا"، استمرار حملات التوعية من خلال التواصل الشعبى لحشد المواطنين من كافة الأطياف للمشاركة فى فعاليات سقوط النظام الفاسد لتحقيق مطالب ثورة 25 يناير.

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