كيف تدمجين طفلك فى المجتمع؟

تسأل قارئة، ابنى يعانى من الخجل الشديد وعدم القدرة على الاندماج مع الأطفال فكيف يمكننى توجيهه ومساعدته على الاندماج مع الآخرين.

يجيب عن هذا التساؤل دكتور هاشم بحرى أستاذ الطب لنفسى قائلا، خجل الأطفال أمر عادى ناجم عن انغلاق البيئة المحيطة بهم فى عالم الطفولة وعدم قدرتهم على الاندماج فى بيئة أكبر إلا بعد فترة طويلة من الزمن يتلاشى هذا الأمر ويصبح غير موجود لذا عليكى دفع طفلك إلى العالم الخارجى ولكن ببطء دون أن يتضح من خلال ذلك أنكى تبتعدين عنه لأن شعوره بابتعادك عنه يخلق لديه نوعا من عدم الثقة بالنفس وعدم قدرة على مواجهة الآخرين، وهناك بعض الخطوات التى تمكن طفلك من الاندماج بالمجتمع:

> 1- ابتعدى عن تعنيفه وسط الآخرين وحاولى دوما خلق الثقة بنفسه.

> 2- اجعليه دائما يحتك بحوارات لأقرانه من الأطفال فى نفس عمره.

> 3- لا تتردى فى توجيهه للطبيب النفسى لكى تعرفى منه الحالة النفسية لطفلك لكى يخضعه لجلسات العلاج النفسى.

> 4- حاولى تخصيص يوم لكى يلعب فيه مع أقرانه من نفس عمره وراقبيه كيف يتعامل معهم فإن اندماج معهم تدريجيا فسوف تتأكدى أنه لا يعانى من الوحدة.

> 5- احضرى له ألعاب تجعل عقلة يبتكر وحاولى إكسابه عدد من الكلمات التى تساعده على الاندماج مع الآخرين.

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