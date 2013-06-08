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المتحدث العسكري: لا صفحات رسمية للسيسي على "تويتر"

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المتحدث العسكري: لا صفحات رسمية للسيسي على "تويتر" المتحدث العسكري: لا صفحات رسمية للسيسي على "تويتر"

كتب : أ ش أ منذ 4 دقائق

جدد المتحدث الرسمي العسكري، العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، التأكيد على عدم وجود أي صفحات رسمية باسم الفريق أول عبد الفتاح ، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وكذلك عدم وجود أي صفحات رسمية للفريق صدقي صبحي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، على أية من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقال المتحدث العسكري في تصريح مساء اليوم إن الصفحات الرسمية الخاصة بالمؤسسة العسكرية على مواقع التواصل الاجتماعي هي ست صفحات فقط، مشيرا إلى أنه أكد هذا الأمر مرارا في 28 فبراير و30 أبريل الماضيين، خاصة في ظل انتشار العديد من الصفحات والمواقع خلال الفترة الأخيرة والتي تحمل صفة عسكرية رسمية أو أسماء لقادة القوات المسلحة.

وأوضح المتحدث العسكري أن الصفحات الرسمية التابعة للقوات المسلحة هي على فيس بوك:

1- الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

2- أدمن الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

3- الصفحة الرسمية لوزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي.

4- الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى الرسمي للقوات المسلحة.

وعلى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": صفحة العقيد أح/ أحمد محمد علي المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة.

وقناة الفيديو الخاصة بـ"العقيد أح أحمد محمد علي" على موقع مشاركة مقاطع الفيديو "يوتيوب".

وأهابت القوات المسلحة على لسان المتحدث العسكري الرسمي بالمواطنين عدم الانسياق وراء ما تبثه أية صفحات غير رسمية من أخبار أو تتداوله من معلومات في ظل نشر بعض هذه الصفحات أكاذيب وشائعات ومعلومات مغلوطة تستهدف المؤسسة العسكرية وقادتها خاصة خلال الفترة الأخيرة.

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