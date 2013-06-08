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عشرات الأهالي يعتصمون بخيمة بدوية بالعلمين للمطالبة بمياه لزراعة الأراضي

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عشرات الأهالي يعتصمون بخيمة بدوية بالعلمين للمطالبة بمياه لزراعة الأراضي عشرات الأهالي يعتصمون بخيمة بدوية بالعلمين للمطالبة بمياه لزراعة الأراضي
أحد أهالي الضبعة: لديّ 5 أشقاء لا يجدون فرصة عمل

كتب : محمد بخات منذ 19 دقيقة

اعتصم العشرات من أهالي سيدي عبدالرحمن والعلمين داخل خيمة بدوية أقاموها على أول طريق العلمين - وادي النطرون الصحراوي بمدينة العلمين بمحافظة مطروح، للمطالبة بمياه لزراعة الأراضي بالعلمين والضبعة عن طريق ضخ مياه من ترعة الحمام، وذلك لتصل بالترعة الممدوة حتى مدينة الضبعة.

وأكد عبدالنبي صالح الجالي، من أهالي الضبعة، أن الشباب يحتاجون للمياه لزراعة الأراضي واعتصموا من أجل فتح مياه الترعة وفتح السدود أمامها من محطة جنوب العلمين التي تتوقف عندها مياه الترعة، وأن معظم الشباب عاطلون بدون عمل، مشيرا إلى أنه لدية 5 أشقاء يجلسون في البيت بدون عمل ولا يجدون فرصة عمل واحدة.

وقال عاشور يوسف أبوعفش، أمين حزب النور بالعلمين، إن اعتصام الأهالي يرجع لعدة أسباب ملخصها أن هناك تعليمات منذ مجلس الشعب الماضي بفتح مياه ترعة الحمام وضخها من العلمين حتى الضبعة ولم تفعل حتى الآن، بالإضافة إلى احتجاج شباب العلمين على تعيين 6 أشخاص بمحطة رفع مياه جنوب العلمين ليسوا من أبناء مدينة العلمين بالمخالفة لتعليمات وزير المياه والمرافق عبدالقوي خليفة الذي وعد بتعيين أبناء العلمين في تلك الوظائف خلال زيارته للمحطة منذ 4 أشهر، خاصة وأن هناك 27 شابا من المؤهلات العليا ومختلف المؤهلات تقدموا في هذه المسابقة الأخيرة التي نظمتها شركة مياه الشرب بمطروح، واختبروا ولم يعين منهم أحد، مطالبا بضرورة تنفيذ تعليمات وزير المياه بتعيين أبناء العلمين كأولوية وعدم تعيين أحد من خارج العلمين، خاصة وأن أبناء أسر شهداء العلمين من ضحايا الألغام مظلومون ولم تنظر لهم بعين الرحمة ولا يزال يسقط منهم ضحايا حتى الآن.

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