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البرعي: اجتماع موسى والشاطر "شخصي" ولا يمثل "الإنقاذ"

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البرعي: اجتماع موسى والشاطر "شخصي" ولا يمثل "الإنقاذ" البرعي: اجتماع موسى والشاطر "شخصي" ولا يمثل "الإنقاذ"

كتب : محمد عاشور السبت 08-06-2013 21:36

قال الدكتور أحمد البرعي، الأمين العام لجهة الإنقاذ الوطني، إنه لم يحضر اجتماع الجبهة، المنعقد حاليا، لأسباب صحية، مشيرا إلى أنه لا يعرف ما جاء في الاجتماع من قرار حول قضية اجتماع عمرو موسى، عضو الجبهة، مع خيرت الشاطر، نائب المرسد العام لجماعة الإخوان المسلمين، في منزل أيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة.

وتابع البرعي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحدث المصري"، مع الإعلامي محمود الورواري، "نظرا لأننا لا نعلم ما دار في الجلسة بين موسى والشاطر، فكل ما نقوله حولها هو استنتاج"، مشيرا إلى أن قرار الجبهة واضح، وهو لا تفاوض مع أي جهة غير رسمية.

وقال البرعي إن موسى أكد أن هذا الاجتماع كان بصفة شخصية، ولا يمثل موقف جبهة الإنقاذ.

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