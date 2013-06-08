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منتدى السياسة الخارجية بالرئاسة يستعرض أهم عناصر القوة الناعمة لمصر

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منتدى السياسة الخارجية بالرئاسة يستعرض أهم عناصر القوة الناعمة لمصر منتدى السياسة الخارجية بالرئاسة يستعرض أهم عناصر القوة الناعمة لمصر

كتب : أحمد البهنساوي منذ 14 دقيقة

استضافت رئاسة الجمهورية اليوم، الاجتماع الثاني للمنتدى المصري للسياسة الخارجية، والذي عُقد تحت عنوان "تفعيل القوة الناعمة المصرية فى ظل التحديات الحالية".

شارك في الإجتماع وزير الخارجية محمد كامل عمرو، الدكتور عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية، والسفير محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، والمهندس خالد القزاز مستشار الرئيس للشؤون الخارجية.

تناولت مداخلات المشاركين عرضًا لأهم عناصر القوة الناعمة المصرية من خلال المحاور الدينية والتعليمية والصحية والإغاثية، وتقييماً لمدى فاعلية المؤسسات التي توظف هذه العناصر كأدوات للقوة الناعمة سواءً كانت مؤسسات حكومية أو خاصة أو جمعيات أهلية.

وأوضحت المناقشات، الجهود التي تبذلها أجهزة ومؤسسات الدولة من أجل الترويج لمصر في الخارج، والدور البناء الذي يضطلع به أبناء الجالية المصرية في الخارج والدارسين المصريين، وأهمية توسيع نطاق هذه الجهود لتشمل الجوانب الثقافية والرياضية، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات تتيح حرية تبادل المعلومات بين أجهزة الدولة والتنسيق فيما بينها، وإيجاد آلية متابعة لقياس فعالية الجهود.

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