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"فليفل" يتدخل لحل أزمة أصحاب مستودعات الدقيق بدمياط بعد توقفها عن العمل لشهرين

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"فليفل" يتدخل لحل أزمة أصحاب مستودعات الدقيق بدمياط بعد توقفها عن العمل لشهرين "فليفل" يتدخل لحل أزمة أصحاب مستودعات الدقيق بدمياط بعد توقفها عن العمل لشهرين

كتب : سهاد الخضري منذ 54 دقيقة

تدخل محافظ دمياط، اللواء محمد علي فليفل لحل أزمة أصحاب مستودعات الدقيق، وذلك بعد تهديدات أصحاب المستودعات بتنظيم وقفة احتجاجية أمام ديوان عام المحافظة، حال عدم حل مشكلتهم التي تتمثل في وقف صرف حصة الدقيق الخاصة بهم، منذ شهر أبريل الماضي، وذلك دون وجه حق بحسب قولهم مما دفعهم لإغلاق المستودعات، والتوقف عن العمل تماما لمدة شهرين متتاليين.

كما هدد أصحاب مستودعات الدقيق، عددها 235 مستودعا على مستوى المحافظة، برفع دعاوى قضائية ضد كافة الجهات المعنية، حال عدم صرف حصص الدقيق الخاصة بهم.

وطالب "فليفل" وزير بالتدخل لإنهاء أزمة أصحاب المستودعات التي تفاقمت، وأثرت بصورة سلبية على نقص كميات الخبز في الأفران، والعجز عن تلبية حاجة المواطنين.

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