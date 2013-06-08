أزمة الوقود بقنا.. طوابير ممتدة وكهرباء منقطعة ومخابز خارج الخدمة

عادت من جديد أزمة نقص السولار والبنزين لتطل برأسها من محافظة قنا بعد انفراجه جزئية لم تستمر كثيرا، حيث شهدت محطات الوقود بمدينة قنا وعدد من مدن المحافظة الشمالية والجنوبية عودة الطوابير الممتدة شارك فيها السائقون والمزارعون من أصحاب الحيازات الزراعية، وشهد بعضها اشتباكات بين أصحاب محطات الوقود والسائقين وكان آخرها مشادة كلامية تطورت لمشاجرة أدت إلى قيام نجل صاحب محطة وقود بمنطقة استاد قنا بتحطيم سيارة تاكسى ملكا لمواطن.

ففى مدينة قوص جنوب المحافظة تواصلت أزمة نقص الوقود وخصصت عدد من المحطات يوم لتزويد السيارات بالسولار وآخر للبنزين فئة "80 أو 90" نظرا للزحام الشديد.

وفى مدينة قنا تسببت أزمة نقص الوقود الخاص بتشغيل محطات الكهرباء بالمحافظة فى توقف بعضها، حيث شهدت عدة قرى انقطاع متكرر للتيار الكهربائى خلال الأيام الماضية وما زالت مستمرة ما تسبب فى حالة من الاستياء بين أهالى القرى، بسبب تعطل الطلاب عن أعمال المذاكرة، خاصة مع بداية امتحانات الثانوية العامة اليوم السبت كما تسبب نقص السولار فى قرى الأشراف والجبلاوى فى توقف عمل بعض المخابز على فترات مما أدى إلى ازدحام المواطنين للحصول على الخبز.

كما شهدت محطات البنزين بمناطق الشئون ووسط البلد والكيلو 6 و"قنا – البحر الأحمر" تجمعات كثيرة من السيارات الملاكى والأجرة والتوك توك ومشاجرات للتسابق على أولوية الدور بين سائقى سيارات الأجرة والنقل.