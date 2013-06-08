أخبار عاجلة

بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين” -
والد «يوستينا» يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة علاقتها بقاضي الحشيش.. وسبب وجودها معه -
مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط -
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الجيش يتدخل لفتح طريق مصر إسكندرية الصحراوى والأهالى يرفضون

Google+ Print
الجيش يتدخل لفتح طريق مصر إسكندرية الصحراوى والأهالى يرفضون الجيش يتدخل لفتح طريق مصر إسكندرية الصحراوى والأهالى يرفضون

 وصلت، منذ قليل، حوالى 8 سيارات تابعة للقوات المسلحة إلى منطقة تجمهر المواطنين على طريق إسكندرية الصحراوى بغرض محاولة فتح الطريق.

وقال شهود عيان إن محاولات الجيش فتح الطريق باءت بالفشل بعد تصميم الأهالى على عدم فتح الطريق إلا عند حضور محافظ البحيرة، مؤكدين أن الحرائق التهمت أكثر من 1500 منزل الأسبوع الماضى وهو عكس ما أعلنته الجهات الحكومية.

وقال شاهد عيان لـ"اليوم السابع" إن قطع الطريق شهد مناوشات بين الأهالى وبعض المارة والمسافرين، مما أدى إلى تدخل الجيش لحل الأزمة.

وشهد طريق مصر إسكندرية الصحراوى تكدسا مروريا، وذلك بسبب قيام أهالى قرية الإمام مالك بمنطقة وادى النطرون بقطع الطريق، بعدما تم حدوث حريق التهم أغلب بيوت القرية، حسبما وصف أحد المتضررين من التكدس المرورى بالطريق.

متعلقة

http: //www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1104991

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين”

بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين”

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد