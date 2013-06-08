الجيش يتدخل لفتح طريق مصر إسكندرية الصحراوى والأهالى يرفضون

وصلت، منذ قليل، حوالى 8 سيارات تابعة للقوات المسلحة إلى منطقة تجمهر المواطنين على طريق مصر إسكندرية الصحراوى بغرض محاولة فتح الطريق.

وقال شهود عيان إن محاولات الجيش فتح الطريق باءت بالفشل بعد تصميم الأهالى على عدم فتح الطريق إلا عند حضور محافظ البحيرة، مؤكدين أن الحرائق التهمت أكثر من 1500 منزل الأسبوع الماضى وهو عكس ما أعلنته الجهات الحكومية.

وقال شاهد عيان لـ"اليوم السابع" إن قطع الطريق شهد مناوشات بين الأهالى وبعض المارة والمسافرين، مما أدى إلى تدخل الجيش لحل الأزمة.

وشهد طريق مصر إسكندرية الصحراوى تكدسا مروريا، وذلك بسبب قيام أهالى قرية الإمام مالك بمنطقة وادى النطرون بقطع الطريق، بعدما تم حدوث حريق التهم أغلب بيوت القرية، حسبما وصف أحد المتضررين من التكدس المرورى بالطريق.

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