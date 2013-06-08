700 ألف مريض بالسكرى من النوع الثانى بفرنسا

يعرض جيرار ريمون رئيس الجمعية الفرنسية لمرضى السكرى خلال اللقاء الثانى للوقاية من مرض السكرى والذى يقام من 9 يونيه وحتى 12 يونيه الجارى، الأرقام الحقيقية لعدد المصابين بمرض السكر فى فرنسا من النوع الثانى والذى يصل إلى نحو 700 ألف مريض والذين يجهلون مدى إصابتهم بهذا المرض.

وكشف جيرار - فى تقريره - أن عدد المصابين بمرض السكرى يفوق 3 ملايين شخص وأن المريض يظل ما بين خمس إلى عشر سنوات منذ ظهور أو علامات الإصابة وحتى العلاج.

ويوضح رئيس الجمعية خطورة عدم معرفة الأعراض ومعالجتها قبل تفاقم المشكلة سواء كان مرض السكرى من النوع الأول أو النوع الثانى.