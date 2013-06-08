تسمم الرصاص قد يزيد من فرص الإصابة بالفصام

أظهرت أبحاث طبية حديثة، أن التعرض للرصاص بصورة متكررة والمعاناة بما يعرف من حالات تسمم الرصاص قد تزيد من فرص الإصابة بمرض الفصام "الشيزوفرينيا".

ويعد مرض الفصام من الاضطرابات العقلية التى تتدرج أعراض الإصابة به قبل سيطرته على المريض بصورة كاملة والتى تعود فرص الإصابة به إلى العامل الوراثى والبيئى.

وتعتبر من أهم أعراضه القلق اختلاف مستوى التركيز بين الحين والحين تصرفات وسلوكيات غريبة ناجمة عن تعرض المريض لهلاوس سمعية وبصرية فى بعض الأحيان ليشعر المريض بأنه فى سباق مستمر مع المحيطين به مع الظروف أو حتى مع الزمن ويسبب مرض الفصام من الناحية الفسيولوجية فى تورم المخ مع تراجع فى استخدام وكفاءة الموصلات العصبية.

وكانت عدد من الأبحاث السابقة قد أشارت إلى أن هناك علاقة بين التعرض لتلوث الرصاص ما قبل الولادة وبين زيادة مخاطر الإصابة بمرض الفصام.