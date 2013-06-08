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سبراى اكتساب اللون البرونزى يزيد فرص سرطان الرئة

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سبراى اكتساب اللون البرونزى يزيد فرص سرطان الرئة سبراى اكتساب اللون البرونزى يزيد فرص سرطان الرئة

حذرت دراسة طبية حديثة من أن سبراى الخاصة باكتساب اللون البرونزى المحبب للكثيرين يزيد من فرص الإصابة بسرطان الرئة فى حال استنشاق الرزاز الخاصة به عن طريق الخطأ بصورة متكررة.

وكان عدد من شركات التجميل قامت مؤخرا بإنتاج سبراى خاصة لاكتساب اللون البرونزى المحبب للكثيرين دون التعرض للأشعة الشمس الضارة والذى اعتبر من أكثر الوسائل أمنا فى اكتساب هذا اللون - وذلك عن طريق استغلال "ثنائى هيدروكسيد أسيتون" فى اكتساب هذا اللون دون الأضرار السلبية للأشعة الفوق بنفسجية والذى يعمل على تغميق لون البشرة عن طريق التفاعل مع الأحماض الأمينية.

وكانت "هيئة الأغذية والدواء" الأمريكية قد صدقت على استخدام "ثنائى هيدروكسيد آسيتون" لكونه الخيار الآمن على البشرة للاكتساب اللون البرونزى بحيث أنه لا يزيد من فرص الإصابة بسرطان الجلد.

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مصر 365