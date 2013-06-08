شكاوى طلاب الثانوية العامة بالسويس من صعوبة امتحان اللغة العربية

كتب : محمد مقلد منذ 16 دقيقة

أدى 2913 طالبا بالثانوية العامة في السويس، موزعين على 11 لجنة، امتحان اللغة العربية والتربية والإسلامية، تحت حراسة مشددة من القوات المشتركة من الشرطة والجيش، وتفقد اللواء طارق نصار مدير أمن السويس، 3 لجان أثناء سير الامتحان لمتابعة الحالة الأمنية.

وصرح أيمن فهمي المستشار الإعلامي لمديرية التربية والتعليم، تلقي غرفة العمليات بالمديرية عدة شكاوى من الطلاب وأولياء الأمور حول صعوبة امتحان اللغة العربية، لا سيما الجزء الخاص بالقصة، وأكدوا أنها كانت طويلة وغامضة، بجانب صعوبة السؤال الخاص بالنحو.

وتابع فهمي، أنه تلقى شكوى من جيهان إسحاق، والدة الطالب مينا أسامة ملقي، بلجنة المدرسة التجريبية الإنجليزي، أكدت فيها توزيع ورقة الأسئلة، بعد مرور 15 دقيقة، من بدء الامتحان، وتم تحويل شكوتها للتحقيق.