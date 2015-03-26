جمعية رجال الأعمال تتبنى رؤية لتأسيس جمعية تضم مستثمرى الطاقة الشمسية

ناقشت لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوى خطوات تأسيس جمعية مستثمرى الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى أهم التحديات الخاصة بعقود المستثمرين مع وزارة الكهرباء واللوائح والقوانين المنظمة للطاقة الشمسية فى مصر

وقال المهندس مجدى الدين المنزلاوى رئيس لجنة الطاقة بالجمعية فى بيان اليوم، إنه تم الاتفاق على تأسيس جمعية تحت اسم "مستثمرى الطاقة الجديدة والمتجددة"، لافتا إنها تضم كافة الشركات العاملة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة سواء من داخل جمعية رجال الأعمال أو الأفراد والشركات.

وأوضح المهندس مجدى الدين المنزلاوى، أن هيكل المؤسسين سيتم تشكيله من الشركات الكبرى والتحالفات المؤهلة لإقامة محطات الطاقة الشمسية، والتى أبرمت عقود مع وزارة الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتا أن كل شركة مؤهلة يمثلها عضو مؤسس وبحد أقصى عضوين، بالإضافة إلى فتح الباب أمام الأفراد والشركات العاملة فى مجال إنتاج الطاقة بالرياح والمصادر المختلفة فى المراحل المتتالية بعد إنشاء الجمعية.

واستعرضت اللجنة التحديات الخاصة بعقود المستثمرين مع وزارة الكهرباء واللوائح المنظمة لمشروعات الطاقة الشمسية فى مصر، حيث ناقش الاجتماع قواعد تأسيس المستثمرين لشركات تعمل فى الطاقة المتجددة، والذى نص على ألا تقل مساهمة قائد التحالف عن 51% من رأسمال الشركة، ولا تقل حصة كل عضو فى التحالف عن 25%.

وقال المهندس مجدى الدين المنزلاوى، إنه سيتم رفع مذكرة إلى وزير الكهرباء حول إعتراضات المستثمرين على اللوائح المنظمة لإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة خلال أيام.

وأعترض عدد من المستثمرين على القواعد وإجراءات تأسيس الشركات، وطالبوا بإلزام المؤسسين قائد التحالف بـ25%، على أن يتم طرح نسبة الـ75% المتبقية على المستثمرين.

وطالب هشام توفيق عضو الجمعية بإلغاء تحديد وزارة الكهرباء رأسمال مشروع محطة الطاقة الشمسية بواقع 175 مليون دولار لإنتاج 50 ميجا وات، لافتاً إلى أن تحديد التكلفة الاستثمارية أمر لم يحدث مسبقاً فى جميع الدول.

وأعترض كلاً من شريف مجدى الجبلى رئيس شركة إنارة ومحمد مرسى ممثل شركة أوراسكوم على ضمانات عمل المقايسات بالأراضى الخاصة بمشروعات الطاقة الشمسية، حيث تشترط هيئة الطاقة المتجددة خطاب ضمان لدخول الأرض وعمل المقاسات بدون وضع آليات تضمن إرجاع خطاب الضمان.