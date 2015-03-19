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حظك اليوم برج الميزان يوم الخميس 2015/3/19

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حظك اليوم برج الميزان يوم الخميس 2015/3/19 حظك اليوم برج الميزان يوم الخميس 2015/3/19

مواليد برج الميزان يرون أنفسهم على صواب فى جميع المواقف، لا يقبلون النقد مهما كان حجم أخطائهم، ما يجعلهم متهمين بالغطرسة والغرور، وسيكون يوم الخميس وقفة لهم مع أنفسهم لمراجعة بعض الحسابات والبعد عن المجادلة.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية

يتوقع خبير الأبراج محمد فرعون لمواليد برج الميزان، أن تكون الفترة المقبلة مليئة بالمفاجآت السعيدة فى محيط العمل فأنت إنسان مثابر وتعمل بجد، محاط بمجموعة من الزملاء المخلصين فى العمل، حافظ على تلك العلاقة الجملية فهى أكبر داعم لك فى طريق نجاحك العملى.

توقعات فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية

عطلة نهاية الأسبوع وقت ملائم أن تقضيه مع الشريك، فأنت مشغول عنه دائم بالعمل والسفر، حاول أن تقضى معه أطول وقت تجنبًا للمشاكل التى قد تطرأ على العلاقة فالوقاية دائمًا خير من العلاج.
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مصر 365

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