حظك اليوم برج العذراء يوم الخميس 2015/3/19

يتسم مواليد برج العذراء بصدق المشاعر والإخلاص فيها، لكن لديهم بعض المآخذ فى طريقة تعبيرهم عن مشاعرهم التى تتسبب لهم فى كثير من الخسائر مع الآخرين، سيشهد اليوم الكثير من المواقف التى يضعون فيها للمرة الأولى وعليهم التحلى بالصبر.إعلان - Ads إعلان - Ads
>شهدت الفترة السابقة ضغوطًا كثيرة فى محيط العمل وسيشهد يوم الخميس انفراجة كبيرة على المستوى العملى وستجد الأمور تسير فى خطوط متوازية ما يجعلك على موعد مع النجاح وجنى الأرباح التى تستحقها على مثابرتك ومجهودك الرائع.
>أنت على موعد للقاء مع الحبيب بعد فترة كبيرة من الخصام سيكون اليوم مميزًا ومليئًا بالمفاجآت السعيدة التى ستضفى دفئًا وسعادة على الأجواء، لا تترد بالبوح بما فى قلبك للحبيب فهو بحاجة لسماع بعض الكلمات التى تعوضه على لحظات الفراق التى مرت بحياتكما.
توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية
>شهدت الفترة السابقة ضغوطًا كثيرة فى محيط العمل وسيشهد يوم الخميس انفراجة كبيرة على المستوى العملى وستجد الأمور تسير فى خطوط متوازية ما يجعلك على موعد مع النجاح وجنى الأرباح التى تستحقها على مثابرتك ومجهودك الرائع.
على مستوى الحياة العاطفية
>أنت على موعد للقاء مع الحبيب بعد فترة كبيرة من الخصام سيكون اليوم مميزًا ومليئًا بالمفاجآت السعيدة التى ستضفى دفئًا وسعادة على الأجواء، لا تترد بالبوح بما فى قلبك للحبيب فهو بحاجة لسماع بعض الكلمات التى تعوضه على لحظات الفراق التى مرت بحياتكما.