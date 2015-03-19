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حظك اليوم برج الحوت يوم الخميس 2015/3/19

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حظك اليوم برج الحوت يوم الخميس 2015/3/19 حظك اليوم برج الحوت يوم الخميس 2015/3/19

يتسم مواليد بالقدرة على العمل تحت ضغط الظروف، يصنعون من كل الظروف مواقف لدعمهم فى الحياة ولا يقبلون بالهزيمة أبدًا، وهذا ما يجعل مواليد هذا البرج يتسمون بالقيادة والنجاح دائمًا.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية

سيشهد اليوم الكثير من الأحداث على المستوى العملى سيكون أغلبها فى صالحك وستعرف أن تعبك أتى بثماره وأنك شخص ناجح قادر على صنع النجاح بالمجهود الكبير، لا تتوقع الشكر من أحد فنجاحك ووصولك لهدفك أكبر شهادة شكر لك، ثق فى قدراتك دائمًا فأنت شخص مثابر.

توقعات فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية

يقال إن السعيد فى العمل تعيس فى الحب لكن يوم الخميس يقول خبير الأبراج محمد فرعون، ستشهد الكثير من الأحداث السعيدة فى محيط الحياة العاطفية وسوف يفاجئك الحبيب بكثير من الأخبار السعيدة، اغتنم الفرصة وحاول أن تقضى عطلة نهاية الأسبوع فى جو عائلى يملؤه المرح والسعادة قبل أن تتكدس الأعمال من جديد فى محيطك العملى.
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مصر 365

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