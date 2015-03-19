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حظك اليوم برج الحمل يوم الخميس 2015/3/19

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حظك اليوم برج الحمل يوم الخميس 2015/3/19 حظك اليوم برج الحمل يوم الخميس 2015/3/19
مواليد برج الحمل دائمًا يتسببون فى إحباط كل من حولهم فهم يطلبون الكمال والمثالية، التى تتسبب فى صدام الآخرين، وتجعل دائمًا الجو مشحون حولهم، ما يتسبب لهم فى الكثير من الخسائر.

توقع ماجى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية


>تنصح خبيرة الأبراج ماجى فرح، مواليد برج الحمل، بالحيادية هذا اليوم فالأجواء مازالت ملبدة بالغيوم من المشاحنات القديمة، ما سيتطلب مضاعفة الجهود على هذا الأمر لنصل إلى بر الأمان، كما يجب أن نتقبل الانتقادات الإيجابية التى تبنى النواقص فى شخصية الحمل، وتجعله شخصًا أكثر تأقلمًا مع مجتمعه.

رؤية ماجى فرح لأصحاب برج الحمل على المستوى العاطفى


>لا تتوقع الكثير من الآخرين أليس بالإمكان أفضل مما كان، لا تطلب الكمال فهو ليس من سمات البشر، والآخر ليس مطالبًا بأن يكون ملبيًا لجميع طلباتك فى جميع الأوقات، كف عن التذمر فهذا سيؤدى بكما إلى طريق مسدود حتمًا.

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مصر 365

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