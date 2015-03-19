حظك اليوم برج الثور يوم الخميس 2015/3/19

من مميزات برج الثور رابطة الجأش والقدرة على تجاوز الصعاب والخروج بأقل الخسائر، تحسده باقى الأبراج على تلك القدرات، كن كذلك وحاول أن تسير فى طريقك حتى تصل إلى أهدافك المرجوة. توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى

>يغضب الشريك من غموضك معه فى كثير من الأمور التى تخفيها حتى لا تشاركه همومك، كن أكثر وضوحًا وامنح الشريك فرصة أن يتقاسم معك جميع مناحى الحياة فهذا سيجعل الأمور بينكم افضل من قبل وستذوب المشاكل الصغيرة أمام الكبيرة. على مستوى العلاقات العامة

>يوم الخميس ليس مثاليًا لمواليد برج الثور على المستوى العلاقات العامة، حاول أن تجعل اليوم ينتهى سريعًا واستعد لعطلة الأسبوع فهى قادرة أن تحسن من أحوالك النفسية لتعود للعمل بطريقة أكثر إيجابية من قبل. على مستوى الصحة

>نصحك الطبيب كثيرًا بالانتباه لصحتك والحصول على عطلة لإجراء بعض الفحوص الطبية اللازمة لكنك لم تستجب لنصيحة لقد حان الوقت لذلك الآن فالصحة تاج على رءوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى.

شبكةعيونالإخبارية

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