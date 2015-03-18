حظك اليوم برج الجدى يوم الأربعاء 2015/3/18

هم أشخاص يمتلكون قلبًا طيبًا وروحًا محبة للآخرين ويتمسكون بالعادات والتقاليد وهم أشخاص صالحون فى المجتمع ويحاولون الحصول على رضا الآخرين.. هذه بعض الصفات العامة لأصحاب برج الجدى، كما يراها الفلكيون والمنجمون، وعن حظ برج الجدى اليوم الأربعاء، يتوقع عالم الأبراج محمد فرعون أنك ستحصل على تأييد من عائلتك وتقوى علاقتك بهم، كما أنك تتمتع بجاذبية عالية، وهو ما يؤثر على حياتك العاطفية أيضًا، حيث يمكنك أن تقابل شريك حياتك. توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية

>كل من يقابلك اليوم سوف يشعر بجاذبيتك العالية وحبك لمساعدة من حولك، وسوف يقترب منك زملائك فى العمل دون تردد، ويستشيرونك فى أمور العمل من تقديم أفكار وعروض واقتراحات، لذا يجب أن ترد الاهتمام الذى تحصل عليه لزملائك، حتى تظل محبوبًا بينهم. توقعات فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الأمور العاطفية

>اليوم سوف تلتقى بشريك حياتك، الذى طالما نسجته فى خيالك وظللت تبحث عنه فى كل مكان حولك، وستجذب انتباهه بجاذبيتك العالية وأناقتك المشهود بها من كل من حولك، لذا اهتم بكل من تقابله واصغ له، حتى يصبح الغرباء أصدقاء بشكل سريع، وسوف تكون علاقتك بأصدقائك جيدة اليوم أيضًا، كما ستحاول إظهار معدنك الحقيقى لهم، ما يجعلك محبوبًا ومقربًا من جميع الأصدقاء، فهو يوم مميز حقًا بالنسبة لك.

شبكةعيونالإخبارية

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