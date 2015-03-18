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حظك اليوم برج الثور يوم الأربعاء 2015/3/18

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حظك اليوم برج الثور يوم الأربعاء 2015/3/18 حظك اليوم برج الثور يوم الأربعاء 2015/3/18
أصحاب برج الثور يتميزون بالصمود والقوة فى مواجهة المشكلات، فهم أصحاب شخصيات قوية، ويبدو حديثهم مقتضبًا فى أغلب الأحوال، فهم يعملون أكثر مما يتكلمون، ويتميزون بالصبر، إلا أن مولود برج الثور يهيج بين الحين والآخر لأتفه الأسباب.. وتتوقع ماجى فرح لأصحاب برج الثور اليوم الأربعاء، أن يعيش حالة من السكينة والصفاء الذهنى، كما سوف يطلب منك أصدقاؤك المقربون أو زملاؤك بالعمل المساعدة، فلا تتأخر عن تقديم المساعدة لهم دون أن تتعطل عن تحقيق أهدافك.

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وقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى


>ترى ماجى فرح أن برج الثور اليوم لديه فرصة جيدة للتواصل مع شريك حياته على المستوى العاطفى، لما يمتلكه من طاقة إيجابية اليوم، كما أنه يستطيع التأثير على من حوله والتواصل مع الآخرين بسهولة.

على مستوى العلاقات العامة


>يبدو أن جدول أعمالك اليوم ملىء بالأنشطة الاجتماعية، فأنت فى حالة جيدة على المستوى الاجتماعى، وتستطيع تحفيز زملائك فى العمل، وكذلك تقديم العون والمساعدة لكل من يطلب مساعدتك، وهذا سلوك إيجابى يجب أن تحافظ عليه باستمرار، ويجب أن تستمر فى تحقيق أهدافك دون أن يعطلك أى شىء وتتغلب على الصعوبات التى تواجهك.

توقعات ماجى فرح لبرج الثور على مستوى الصحة:


>تتوقع ماجى أن مرضك القديم قد يعود مرة أخرى مصحوبًا بألم شديد، وستضطر للذهاب للطبيب، ولكن يجب أن تحافظ على صحتك بشكل جيد وتحافظ على نظام غذائى صحى ومتكامل، بعد أن أهملت صحتك خلال الفترة الماضية.
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مصر 365

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