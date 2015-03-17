أخبار عاجلة

موجز أخبار مصراوي-4/4/2017 -
مساء dmc - وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي : حريصون على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين -
مساء dmc - تصريحات وزيرة الإستثمار و التعاون الدولي مع فوكس نيوز -
مساء dmc - د. جيرير فالنتينا: أوباما كان يساعد داعش ونحن محظوظين بترامب -
انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport -
مساء dmc - وكالة ريجنوم الروسية|زمن الفراعنة يعود في الشرق الأوسط وهناك تعاطف شخصي بين السيسي وترامب -
أمن أسيوط ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بمنفلوط -
استئصال ناجح لورم وزنه 5ر2 كجم من صدر مريض بمستشفى جامعة المنوفية -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي -
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج القوس يوم الثلاثاء 2015/3/17

Google+ Print
حظك اليوم برج القوس يوم الثلاثاء 2015/3/17 حظك اليوم برج القوس يوم الثلاثاء 2015/3/17
هم مصدر للبهجة والسعادة دائمًا، بالإضافة إلى تمتعهم بالصدق، يعتبرون مصدر أمان لغيرهم صادقين ومبهجين إلى أقصى درجة، فهم دائمًا مصدر للسعادة وأمان للمحيطين بهم، أما عن حظ البرج لهذا اليوم يقول خبير الأبراج محمد فرعون، رغم المشكلات التى عانيت منها الفترة الماضية كثيرًا من المشكلات والتى جعلتك تتعرض للضغط النفسى والعصبى، إلا أن اليوم ستتغير حياتك إلى الأفضل.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية


>اليوم ستتخلص من ضغوط قليلة من العمل، وينصح خبير الأبراج محمد فرعون بأهمية أخذ عدد من الأيام كإجازة والسفر إلى مكان هادئ ويفضل الشواطئ حتى تعيد تنظيم أوراقك وتتخلص من كل الأعباء التى تفوق طاقتك، وتعمل على استغلال طاقتك بشكل خاطئ.

توقعات فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية


>رغم المشكلات التى تواجهك، إلا أنك على المستوى العاطفى تشهد استقرارًا إلى حد ما، خصوصًا أن شريك الحياة يعانى من بعض المشكلات الطارئة على مستوى العمل إلا أنك قادر على مساعدته فى تجاوزها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى