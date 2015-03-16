حظك اليوم برج العقرب يوم الاثنين 2015/3/16

ينصح إبراهيم حزبون أصحاب برج العقرب اليوم الاثنين، خاصة المرأة بعدم التدخل فيما لا يعنيها، وعدم الثرثرة فيما يحدث حولها من أحاديث، أما رجل برج العقرب ينصحه بعدم أخذ الأمور على محمل شخصى، لأنه أمر سيتعبك فى التعامل مع الآخرين.إعلان - Ads إعلان - Ads
>يتوقع محمد فرعون أن شهر مارس سيكون مليئًا بالتحديات والعقبات لأصحاب العقرب، ومن المرجح أن يواجه انتكاسات فيما يتعلق بتحقيق طموحات وتحديد الأهداف فى الحياة الشخصية. وعلى الصعيد الاجتماعى ستكون حياته المنزلية غير مُرضية، قد تصل لفراق أعزاء.
>تنصح كارمن شماس أصحاب العقرب بضرورة إتمام واجباتهم المهنية إزاء المؤسسات العاملين بها ولا تؤجل عمل اليوم للغد، لأن العيون عليك وتراقبك، أما على المستوى العاطفى، فأنت تفضل الاحتفاظ ببعض الأصدقاء لثقتك بهم وما يقدمونه لك.
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توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب
>يتوقع محمد فرعون أن شهر مارس سيكون مليئًا بالتحديات والعقبات لأصحاب العقرب، ومن المرجح أن يواجه انتكاسات فيما يتعلق بتحقيق طموحات وتحديد الأهداف فى الحياة الشخصية. وعلى الصعيد الاجتماعى ستكون حياته المنزلية غير مُرضية، قد تصل لفراق أعزاء.
توقعات كارمن شماس لبرج العقرب ليوم الاثنين 16 مارس
>تنصح كارمن شماس أصحاب العقرب بضرورة إتمام واجباتهم المهنية إزاء المؤسسات العاملين بها ولا تؤجل عمل اليوم للغد، لأن العيون عليك وتراقبك، أما على المستوى العاطفى، فأنت تفضل الاحتفاظ ببعض الأصدقاء لثقتك بهم وما يقدمونه لك.
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