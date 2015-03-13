فرنسا وألمانيا تصفان المنافسة معشركات طيران الخليج بغير المشروعة

نددت فرنسا وألمانيا الجمعة بما وصفتاه ب "المنافسة غير المشروعة" لشركات طيران الخليج، ودعوتا الاتحاد الأوروبى إلى بدء مفاوضات بين الاتحاد والدول المعنية.

وقال وزيرا البلدين اثناء اجتماع لوزراء النقل فى دول الاتحاد، أن شركات الطيران الأوروبية "تخسر حصصا فى الأسواق أمام الشركات الخليجية بسبب ممارساتها التنافسية غير المشروعة وخصوصا الدعم والضمانات العامة المهمة التى تتمتع بها"، بحسب بيان لوزارة النقل الفرنسية.

كما طلب الوزيران وضع "استراتيجية مشتركة لإنهاء هذه الممارسات"، وتطلب باريس وبرلين خصوصا أن يتم ربط توسيع حقوق النقل التى تمنح للشركات الجوية غير الاوروبية ب "رقابة حقيقية على طريقة عمل هذه الشركات".

وتريد الدولتان أن يفتح الاتحاد الاوروبى مفاوضات للتوصل إلى اتفاق بهذا الاتجاه مع الدول المعنية، وقالت المفوضة الأوروبية للنقل فيوليتا بولك "اؤيد ذلك ومعا نحن اقوى" معتبرة أن القضية يجب أن تشمل أيضا دولا أخرى مثل الصين وتركيا.

وترغب فرنسا وألمانيا ايضا فى مراجعة القواعد التى تم تبنيها فى 2004 بشأن "الحماية من الدعم والممارسات غير المشروعة فى مستوى التعرفات فى النقل الجوي" لجعلها "اكثر نجاعة".

وتتعرض شركات الطيران فى دول الخليج العربية منذ عقد إلى انتقادات وشكاوى فى أوروبا حيث تبدى مجموعات قلقها من منافسة شركات الإمارات وقطر التى اصبحت مطاراتها منصات نقل ضخمة.

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