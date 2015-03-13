طبيب نفسى: مستخدمو الفيسبوك أكثر عرضة للشعور بالحزن

استخدام الفيسبوك لفترات طويلة يؤدى للشعور بالحزن

"الفيس بوك"، من مواقع التواصل الاجتماعى التى لاقت إقبالا كبيرا من قبل المستخدمين، فأصبح الكثيرون يقضون أغلب أوقاتهم على الفيس بوك، مما أدى ذلك إلى زيادة فرص تعرضهم للعديد من المشاكل الصحية.>وهذا ما يؤكده الدكتور محمد عادل الحديدى أستاذ الطب النفسى جامعة المنصورة، موضحا أن استخدام الفيسبوك لفترات طويلة واستهلاك وقت كثير فى تصفحه، أدى إلى الشعور بالحزن، وذلك نتيجة للتواصل اللفظى فقط، الذى يمثل 30% من التواصل الاجتماعى الطبيعى للشخص فى الحياة اليومية، فقد اعتمد التواصل فقط على الرسالة اللفظية التى يتم التلاعب بها أو الكذب فى محتواها.

ويشير د. محمد عادل الحديدى، أن مستخدمى الفيسبوك، أكثر تعرضا للإصابة بالحزن، لأن التواصل الاجتماعى لديهم يكون من خلال التعبير اللفظى عن طريق الفيسبوك، وهو ما يعرضهم لنقص الجانب العاطفى والاجتماعى، ويزيد من فرص إصابتهم بالعديد من المشاكل النفسية.

التواصل الاجتماعى الجيد يعتمد على التواصل اللفظى والجسدى:

>يوضح أستاذ الطب النفسى أن التواصل الاجتماعى الطبيعى يتم من خلال التواصل اللفظى الذى يمثل 30%، والتواصل الجسدى 70%، ومن خلالهم يتواصل الأشخاص مع بعضهم البعض وتوصيل الرسالة سواء كانت كذبا أو صدقا من خلال الجسد، لافتا أن استخدام الفيسبوك فقط، منع الرسالة الجسدية التى تعد العامل الرئيسى فى التعرف على الأشخاص والشعور بهم.

ويشير الطبيب أن الأشخاص الذين لا يتمتعون بعلاقات اجتماعية جيدة، أكثر عرضة للإصابة بالأمراض النفسية، أما بالنسبة للأشخاص الذين يتمتعون بعلاقات اجتماعية جيدة يحمون أنفسهم من الأمراض النفسية والاكتئاب.

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