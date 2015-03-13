أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
أستاذة جامعة السويس: منتقدو رقصي وارتدائي المايوه «متأثرين بالفكر الوهابي» -
فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة -
بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد البطاطس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

طبيب نفسى: مستخدمو الفيسبوك أكثر عرضة للشعور بالحزن

Google+ Print
طبيب نفسى: مستخدمو الفيسبوك أكثر عرضة للشعور بالحزن طبيب نفسى: مستخدمو الفيسبوك أكثر عرضة للشعور بالحزن
"الفيس بوك"، من مواقع التواصل الاجتماعى التى لاقت إقبالا كبيرا من قبل المستخدمين، فأصبح الكثيرون يقضون أغلب أوقاتهم على الفيس بوك، مما أدى ذلك إلى زيادة فرص تعرضهم للعديد من المشاكل الصحية.

استخدام الفيسبوك لفترات طويلة يؤدى للشعور بالحزن


>وهذا ما يؤكده الدكتور محمد عادل الحديدى أستاذ الطب النفسى جامعة المنصورة، موضحا أن استخدام الفيسبوك لفترات طويلة واستهلاك وقت كثير فى تصفحه، أدى إلى الشعور بالحزن، وذلك نتيجة للتواصل اللفظى فقط، الذى يمثل 30% من التواصل الاجتماعى الطبيعى للشخص فى الحياة اليومية، فقد اعتمد التواصل فقط على الرسالة اللفظية التى يتم التلاعب بها أو الكذب فى محتواها.

ويشير د. محمد عادل الحديدى، أن مستخدمى الفيسبوك، أكثر تعرضا للإصابة بالحزن، لأن التواصل الاجتماعى لديهم يكون من خلال التعبير اللفظى عن طريق الفيسبوك، وهو ما يعرضهم لنقص الجانب العاطفى والاجتماعى، ويزيد من فرص إصابتهم بالعديد من المشاكل النفسية.

التواصل الاجتماعى الجيد يعتمد على التواصل اللفظى والجسدى:


>يوضح أستاذ الطب النفسى أن التواصل الاجتماعى الطبيعى يتم من خلال التواصل اللفظى الذى يمثل 30%، والتواصل الجسدى 70%، ومن خلالهم يتواصل الأشخاص مع بعضهم البعض وتوصيل الرسالة سواء كانت كذبا أو صدقا من خلال الجسد، لافتا أن استخدام الفيسبوك فقط، منع الرسالة الجسدية التى تعد العامل الرئيسى فى التعرف على الأشخاص والشعور بهم.

ويشير الطبيب أن الأشخاص الذين لا يتمتعون بعلاقات اجتماعية جيدة، أكثر عرضة للإصابة بالأمراض النفسية، أما بالنسبة للأشخاص الذين يتمتعون بعلاقات اجتماعية جيدة يحمون أنفسهم من الأمراض النفسية والاكتئاب.

الموضوعات المتعلقة :


>الحالة النفسية السيئة قد تعرضك للإصابة بأمراض القلب وخلل الهرمونات

الشعور بالوحدة يؤدى للإصابة بالزهايمر وأمراض القلب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365