بالصور.. مدير أمن الغربية يتفقد الخدمات الأمنية بطنطا

تفقد اللواء عبد الحميد عبد العظيم حصى، مدير أمن الغربية، يرافقه اللواء خالد العباسى مدير إدارة مرور الغربية، الحالة الأمنية بمدينة طنطا، للوقوف على انتظام الخدمات الأمنية والأكمنة، ومتابعة القول الأمنى بالمدينة والإشراف على إزالة الإشغالات من الطريق والتأكد من انتظام المرور فى الشارع.



>اللواء عبد الحميد عثمان يستمع لمشاكل المواطنين



>مدير أمن الغربية واللواء خالد العباسى مدير إدارة مرور الغربية يتفقدان شارع البحر بطنطا



>مدير أمن الغربية يتفقد خدمات المرور بمنطقة المعرض بطنطا



>مدير أمن الغربية يتفقد شارع البحر أمام مبنى إدارة الجامعة