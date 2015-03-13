بالصور.. حملة لإزالة تعديات على أملاك الدولة بفايد

أعلن أشرف فؤاد مصطفى، رئيس مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية، عن تنفيذ حملة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء محمود يوسف مساعد مدير أمن الإسماعيلية لقطاع جنوب المحافظة، والعميد مجدى إمام مأمور مركز فايد، ونائبه المقدم محمد إبراهيم ورئيس مباحث القسم ومعاونيه، بمشاركة رجال الإدارة الهندسية بالمركز والمدينة وقسم حماية الأراضى وأملاك الدولة والإدارة الزراعية.



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إزالة منزل مخالف

وأشار رئيس مدينة فايد إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة 19 حالة من التعديات على أملاك الدولة والبناء بدون ترخيص، وشملت إزالة التعدى الذى قام به عدد من المواطنين بالبناء بدون ترخيص ومخالفة القانون والخروج عن خطوط التنظيم.



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إزالة قواعد منزل قبل البناء

وأضاف رئيس المركز والمدينة أنه تم رفع كل المخلفات الناتجة عن تنفيذ الإزالات على نفقة المخالفين، واعدا بالاستمرار فى تنفيذ الإزالات ورفع كل الإشغالات أولا بأول، دونما استثناءات أو تهاون مع أحد أيا كان، والعمل على استعادة هيبة الدولة وسيادة القانون.



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هدم أعمدة خرسانية مخالفة



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إزالة بعض الفروشات



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إزالة ثلاجة لمحل مخالف



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إزالة بلكونة مخالفة من أمام أحد المنازل



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أعضاء حملة الإزالة



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هدم إحدى العشش المخالفة



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هدم منزل مبنى بالمخالفة فى الأرض الزراعية