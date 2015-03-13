13 مليون جنيه تكلفة إنشاء استديوهين ومعامل الوسائط بـ"إعلام" بنى سويف

أكد الدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف، أن تكلفة إنشاء استوديوهين للإذاعة والتليفزيون بلغت 11 مليون جنيه، أما معامل الوسائط المتعددة التى تحتوى على مجموعه من أجهزة الحاسب الآلى ( abel ، ibm ) بكلية الإعلام فقيمتها 2 مليون جنيه، لافتا إلى أنه تم تصميمهم وفق أحدث تكنولوجيا العصر لاستخدامهم فى تدريب الطلاب على فنون الإعلام الحديث والإنتاج الإذاعى والتليفزيونى.

وأشار رئيس جامعة بنى سويف، فى تصريحات صحفية، إلى أن منتصف أبريل القادم سوف يشهد افتتاح الاستوديوهين والمعامل والمكتبة الجديدة بحضور عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والدكتور عادل عبد الغفار عميد كلية الإعلام بالجامعة، وذلك على هامش مؤتمر تنظمه الجامعه حول "دور الإعلام فى مكافحة الإرهاب".