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فى خطوة ترويجية للمؤتمر.."سكاى نيوز" تكتب شعار "مصر المستقبل" على موقعها

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فى خطوة ترويجية للمؤتمر.."سكاى نيوز" تكتب شعار "مصر المستقبل" على موقعها فى خطوة ترويجية للمؤتمر.."سكاى نيوز" تكتب شعار "مصر المستقبل" على موقعها
وضعت "سكاى نيوز" شعار "دعم وتنمية الاقتصاد المصرى.. المستقبل"، كـ"لوجو" لها، على موقعها الإلكترونى فى خطوة ترويجية للمؤتمر.

كان السفير حسام القاويش المتحدث باسم مجلس الوزراء، قد طالب الإعلام المصرى بوضع شعار المؤتمر الاقتصادى كـ''لوجو'' للبرامج التليفزيونية، على أن يستمر هذا خلال فترة عقد المؤتمر الاقتصادى وبعده حتى يتم استمرار المسيرة الاقتصادية داخل الدولة.

وأعلنت سكاى نيوز عربية، عن مشاركتها بصفتها الشريك الإعلامى الإقليمى لفعاليات "مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى.. مصر المستقبل".

ويعقد المؤتمر فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 13 إلى 15 مارس، وسيضم عددًا من ممثلى الدول والمستثمرين ورجال الأعمال على مستوى العالم بهدف فتح أكبر حوار مع المستثمرين.

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مصر 365

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