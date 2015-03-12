حظك اليوم برج القوس يوم الخميس 12/3/2015

يمتاز مواليد برج "القوس" بالتمرد والثورة على الأوضاع المغلوطة، لا يخافون من العواقب فدائمًا لديهم القدرة على مواجهة الصعاب وتحمل نتيجة قرارتهم مهما كانت صعبة ومصيرية. توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية

>خبير الأبراج محمد فرعون يرى أن يوم الخميس سيكون نقطة فارقة فى حياة برج القوس من النواحى العملية، فالأقدار تحمل له مفاجئة طال انتظارها وأخيرًا ستكون هناك انفراجة غير مسبوقة والنجاح سيدق الباب بقوة فى الفترة المقبلة. توقعات فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية

>ينصح خبير الأبراج مواليد برج القوس بعدم التخلى على الحبيب فهناك غيمة من المشاكل فى طريقها للزوال وستنعم بحياة سعيدة يملؤها الحب والاستقرار.

شبكةعيونالإخبارية

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