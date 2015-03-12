أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الحمل الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«الزراعة» تفتح الحدائق والمنتزهات التابعة لها مجانًا الجمعة المقبل -
صلاح عيسى: «الصحفيين» لم تخطرنا بفوز سلامة بمنصب النقيب -
التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة -
محلب ووزير الآثار يتفقدان تطوير هضبة الأهرامات -
«الزراعة»: نضغط لعدم تصدير السماد للخارج -
وزير الداخلية: رجال الشرطة والجيش يسطرون يوميًا ملاحم وطنية لتطهير البلاد من دنس الإرهاب -
مؤتمر بروكسل يعد بمساعدات للسوريين بقيمة 6 مليارات دولار خلال 2017 -
أول طعن من "محاميي المنيا" ببطلان الحكم على 7 من زملائهم بالسجن في "إهانة القضاء" -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بالمحافظة.. (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج القوس يوم الخميس 12/3/2015

Google+ Print
حظك اليوم برج القوس يوم الخميس 12/3/2015 حظك اليوم برج القوس يوم الخميس 12/3/2015
يمتاز مواليد برج "القوس" بالتمرد والثورة على الأوضاع المغلوطة، لا يخافون من العواقب فدائمًا لديهم القدرة على مواجهة الصعاب وتحمل نتيجة قرارتهم مهما كانت صعبة ومصيرية.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية


>خبير الأبراج محمد فرعون يرى أن يوم الخميس سيكون نقطة فارقة فى حياة برج القوس من النواحى العملية، فالأقدار تحمل له مفاجئة طال انتظارها وأخيرًا ستكون هناك انفراجة غير مسبوقة والنجاح سيدق الباب بقوة فى الفترة المقبلة.

توقعات فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية


>ينصح خبير الأبراج مواليد برج القوس بعدم التخلى على الحبيب فهناك غيمة من المشاكل فى طريقها للزوال وستنعم بحياة سعيدة يملؤها الحب والاستقرار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الحمل الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحمل الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 6 أبريل 2017 مع ماغي فرح

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 6 أبريل 2017 مع ماغي فرح

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى