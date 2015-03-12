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حظك اليوم برج العذراء يوم الخميس 2015/3/12

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حظك اليوم برج العذراء يوم الخميس 2015/3/12 حظك اليوم برج العذراء يوم الخميس 2015/3/12
مواليد يضعون أنفسهم فى مواقف محرجة بسبب تدخلهم فى حياة المحطين بهم، ينصحهم خبراء الأبراج اليوم بالتأنى واختيار ردود الأفعال لكل موقف حتى لا يتعرضون لمشاكل كبيرة.

توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية


>تتعرض لبعض المشاكل فى محيط العمل وقد تؤدى إلى فقدان الوظيفة لكن سيكون هناك فرصة أفضل فى مكان آخر، فأنت تعلمت من أخطائك وأصبحت قادرًا على الاختيار الجيد، والتعامل مع جميع المشاكل.
>المشروع الجديد الذى ستقدم عليه يحمل لك أنباء سعيدة ستعوضك على ما فقدت فى الأيام الأخيرة، حاول أن تكون الرابح الأكبر فلا مجال لمزيد من الخسائر.

على مستوى الحياة العاطفية


>خبراء الأبراج يزفون لك البشرى السعيدة أنك اليوم على موعد لقضاء يوم سعيد مع الحبيب، باستطاعتكم خلق الأفكار الرومانسية التى تجلب السعادة على علاقتكم فأنت بحاجة إلى هذه الأجواء السعيدة فى هذا اليوم، وسوف يكون اليوم لا ينسى فالحب يمثل فى حياة مواليد "العذراء" الوقود الذى يدفئ الحياة ويجعلها أكثر إشراقًا.

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مصر 365

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