حظك اليوم برج الدلو يوم الخميس 2015/3/12

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية

محب للناس ولكنه قليل الأصدقاء فهو يرى أن صديقًا واحدًا وفيًا ومخلصًا أفضل من الكثيرين غير المخلصين، ويقول خبير الأبراج محمد فرعون، الخميس، سيكون يومًا مميزًا فأنت تنتظر حدثًا سعيدًا على وشك أن يكون حقيقة.>الأيام السابقة شهد مواليد برج الدلو، كثيرًا من المشاكل ونهاية الأسبوع سيكون عطلة سعيدة تجعلهم ينعمون بقدر من الراحة النفسية، ويقول خبير الأبراج محمد فرعون: "ستشهد الأيام المقبلة الكثير من الأخبار السارة التى ستعوض ما فات لتكون فاتحة خير ".>نهاية قصة الحب التى كنت تعيشها ليست نهاية المطاف فأنت قادر على تجاوز الأزمة العاطفية، وهناك شخص بالجوار يتمنى أن يكمل حياته بجوارك، افتح قلبك ليدق الحب بابك من جديد ويبدل برودة الأيام بدفء وسعادة.