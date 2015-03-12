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حظك اليوم برج الحوت يوم الخميس 2015/3/12

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حظك اليوم برج الحوت يوم الخميس 2015/3/12 حظك اليوم برج الحوت يوم الخميس 2015/3/12
يتسمون بالقلق والخوف الدائم على من يحبون، لا يستطيعون أن يتحملوا المسئولية مما يجعلهم عرضة للنقد طوال الوقت، يشهد اليوم لهم الكثير من المفاجآت التى ستغير من تفكيرهم تجاه الآخرين، ليكون أكثر تفاعلاً مع محيطهم ويشعر بأهميتهم المحيطين بهم.

توقعات محمد فرعون لأصحاب على مستوى الحياة العملية


>يرى خبير الأبراج محمد فرعون، أن أصحاب برج "الحوت" مبدعون ويتناسب معهم الأعمال التى تتطلب فكر وتجديد، واليوم سيكون مواليد برج الحوت على موعد مع الأقدار عندما يكرمون على أحد أعمالهم التى سترى النور ويكون لها مكان وسط العالم.

توقعات فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية


>ويقول خبير الأبراج محمد فرعون: "تحمل الحبيب منك فى الفترة السابقة الكثير من الانتقاص، كن مدركًا لخطورة صبره حتى لا يتحول الأمر إلى عناد لا يحمد عقباه".

هدية بسيطة قادرة على خلق جو من الدفء العاطفى، الكلمات البسيطة التى قد تكتب على بطاقة صغيرة ستفوح بالتأكيد بمشاعرك نحو الحبيب لا تتردد فاليوم مناسب لتلك التصرفات الرومانسية.

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مصر 365

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