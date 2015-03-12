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حظك اليوم برج الحمل يوم الخميس 2015/3/12

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حظك اليوم برج الحمل يوم الخميس 2015/3/12 حظك اليوم برج الحمل يوم الخميس 2015/3/12
يتمتع مواليد برج الحمل بصفات حسنة تتسم فى تحملهم للمسئولية وتجاوز المصاعب والتعلم من الماضى، واليوم يعتبر فرصة جيدة لتفادى الأخطاء التى سقطت فيها سهوًا الأيام السابقة فأنت تعلمت من الماضى، والخسائر التى وقعت بها فى طريقها أن تتحول إلى مكاسب خاصة فى صعيد العمل.

توقع ماجى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية


>مواليد برج الحمل محبون للمغامرة والسفر ويعتبرون أن هذه الأجواء وقود مهم فى حياتهم للسير فى خطوات ناجحة ومتوازنة، اليوم يحمل لك الكثير من الأخبار السارة فكن على قدر المسئولية التى ستلقى على عاتقك.

رؤية ماغى فرح لأصحاب برج الحمل عام 2015


>لا تقدم على أكثر من خطوة فى هذا اليوم كن محدد الأهداف لتصل إلى النتائج المطلوبة منك، فأنت تعانى من تشتت للأفكار قد يفقدك طاقتك بدون الوصول للنتائج المرجوة منك.

تفاجئك الأقدار بخبر سعيد سيغير مجريات الأمور لتعود البسمة على شفتاك بعد أحداث عصيبة مرت بك فى الأيام الماضية، كن محتفظًا بروحك المعنوية العالية التى تتمتع بها وتدعم بها كل من حولك فى حياتك العملية والاجتماعية.

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مصر 365

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