حظك اليوم برج الحمل يوم الخميس 2015/3/12

توقع ماجى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية

رؤية ماغى فرح لأصحاب برج الحمل عام 2015

يتمتع مواليد برج الحمل بصفات حسنة تتسم فى تحملهم للمسئولية وتجاوز المصاعب والتعلم من الماضى، واليوم يعتبر فرصة جيدة لتفادى الأخطاء التى سقطت فيها سهوًا الأيام السابقة فأنت تعلمت من الماضى، والخسائر التى وقعت بها فى طريقها أن تتحول إلى مكاسب خاصة فى صعيد العمل.>مواليد برج الحمل محبون للمغامرة والسفر ويعتبرون أن هذه الأجواء وقود مهم فى حياتهم للسير فى خطوات ناجحة ومتوازنة، اليوم يحمل لك الكثير من الأخبار السارة فكن على قدر المسئولية التى ستلقى على عاتقك.>لا تقدم على أكثر من خطوة فى هذا اليوم كن محدد الأهداف لتصل إلى النتائج المطلوبة منك، فأنت تعانى من تشتت للأفكار قد يفقدك طاقتك بدون الوصول للنتائج المرجوة منك.

تفاجئك الأقدار بخبر سعيد سيغير مجريات الأمور لتعود البسمة على شفتاك بعد أحداث عصيبة مرت بك فى الأيام الماضية، كن محتفظًا بروحك المعنوية العالية التى تتمتع بها وتدعم بها كل من حولك فى حياتك العملية والاجتماعية.