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حظك اليوم برج الجدى يوم الخميس 2015/3/12

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حظك اليوم برج الجدى يوم الخميس 2015/3/12 حظك اليوم برج الجدى يوم الخميس 2015/3/12
طيب وحنون ولديه قدرة على تحمل كل من حوله بصمت يجعلك أسيرًا لكرم أخلاقه، هذا ما يميز مواليد برج "الجدى" عن غيرهم من الأبراج.

الخميس سيكون يوم الأخبار السارة سواء على المحيط العملى أو العائلى استمتع بذلك فأنت شخص تستحق الكثير.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية


>يراك زملاؤك شمعة تحترق من أجل الآخرين فدائمًا تمد يد المساعدة دون انتظار مقابل أو كلمة شكر، ما يجعل ذلك محل تقدير من مديرك، يقول خبير الأبراج: "محمد فرعون" لديك فرصة للترقى فى الوظيفة فكل السبل تمهد لك ذلك.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العاطفية


>يشعر الشريك بمدى تفانيك فى حبه ويرى أنك تتحمل من أجلة الكثير وينصحك خبير الأبراج محمد فرعون أن تستمر فى طريقة حبك الأفلاطونية فأنت إنسان تعطى ولا تنتظر أن تأخذ مقابلاً لذلك.

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مصر 365

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