حماس: مشعل التقى رئيس مجلس الشورى الإيرانى لبحث القضية الفلسطينية

التقى رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، خالد مشعل، ووفدا من قادة الحركة، مساء اليوم، الأربعاء، مع رئيس مجلس الشورى الإيرانى على لاريجانى.

وقالت حركة "حماس" فى بيان إنه "التقى خالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة المقاومة الإسلامية، ووفدا من قيادة الحركة مساء اليوم، الأربعاء، فى الدوحة، الدكتور على لاريجانى، رئيس مجلس الشورى فى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والوفد المرافق له".

وأضافت: "تم فى اللقاء تبادل وجهات النظر حول مستجدات القضية الفلسطينية وتداعياتها فى ضوء التهديدات الصهيونية للقدس والمسجد الأقصى والحصار المتواصل على قطاع غزة".