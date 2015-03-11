70 عنصرا من المعارضة المسلحة ينشقون وينضمون إلى الجيش السورى فى دمشق

قال المرصد السورى لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا اليوم الأربعاء إن نحو 70 معارضا سوريا هربوا من منطقة تسيطر عليها المعارضة تقع إلى الجنوب من العاصمة السورية واستسلموا بأسلحتهم الخفيفة للجيش السورى.

وأضاف المرصد أن قائد لواء الأنفال استغل اقتتال المعارضة لينشق مع بعض مقاتليه عبر الخطوط جنوب غربى العاصمة، وحدث هذا منذ أربعة أيام.

وقال مصدر بالجيش السورى إن الانشقاق مؤشر على أن المسلحين الذين يقاتلون للإطاحة بحكومة الرئيس بشار الأسد يخسرون أرضا.

وأضاف المصدر "أجواء الفرار صارت موجودة فى سوريا لأسباب كثيرة ... لأنه واضح جدا أن الجيش بدأ يتقدم جدا بشكل أكبر وبشكل أوسع وبدأت تتضعضع أمورهم –المعارضة- بشكل كامل عسكريا."

وتابع "أيضا يبدو أنه يوجد شئ من الخارج .. يبدو أنه بدأ التملص منهم شيئا فشيئا. وهذه الحالة موجودة وبالتالى بدأ انعكاسها على أوضاعهم –المعارضة- فى الداخل ولذلك القسم الذى لا يتمكن أن يهرب خارج سوريا بدأ يفكر أن يجد صيغة لتسوية أوضاعه مع الجيش النظامى."

وتقول السلطات إن آلاف المعارضين المسلحين استسلموا خلال العام المنصرم بموجب عرض عفو.

>وبعض المعارضين غيروا مواقفهم وانضموا إلى الميليشيات المتحالفة مع الحكومة وتخلى آخرون عن القتال برمته.

وقال المرصد إن لواء الأنفال الذى يتكون من عدة مئات من المقاتلين كان يحارب فى الآونة الأخيرة جبهة النصرة وفصائل أخرى لاسيما فى الضواحى الجنوبية الغربية لدمشق.

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