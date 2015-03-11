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8 طائرات حربية إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية اليوم

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8 طائرات حربية إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية اليوم 8 طائرات حربية إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية اليوم
اخترقت 8 طائرات حربية إسرائيلية الأجواء اللبنانية اليوم، وذكر بيان صدر عن قيادة الجيش اللبنانى مساء أن أربع طائرات حربية إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية قبل ظهر اليوم من فوق البحر مقابل بلدة شكا الواقعة إلى الشمال من بيروت، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق شكا، الأرز، جبيل وبيروت، ثم غادرت الأجواء اللبنانية بعد الظهر من فوق البحر مقابل بلدة الناقورة.

كما اخترقت 4 طائرات مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا الواقعة إلى الشمال من بيروت ظهر اليوم، ونفذت طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية.

ثم غادرت الأجواء عند الساعة بعد الظهر من فوق البحر مقابل بلدة الناقورة بجنوب لبنان".
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