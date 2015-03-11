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موبينيل تعزز من قدرة شبكاتها بشرم الشيخ لدعم خدمات الاتصالات بالمؤتمر

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موبينيل تعزز من قدرة شبكاتها بشرم الشيخ لدعم خدمات الاتصالات بالمؤتمر موبينيل تعزز من قدرة شبكاتها بشرم الشيخ لدعم خدمات الاتصالات بالمؤتمر
صرح نائب رئيس شركة موبينيل للقطاع التكنولوجى المهندس ياسر شاكر بأنه تم تعزيز قدرة الشبكة فى شرم الشيخ، وذلك عن طريق القيام بالعديد من التوسعات فى الجيل الثانى "2G" والجيل الثالث "3G"، عبر دعم محطات التقوية، كما تم دعم قدرة "السويتشات" وكابلات التوصيل، لتعزيز التغطية فى الأماكن المغلقة.

وأضاف، فى تصريحات له اليوم الأربعاء، أن الإجراءات شملت مضاعفة قدرة كابلات التوصيل، وإضافة محطات جديدة تدعم خدمة الجيل الثالث "3G"، وزيادة الطاقة المنبعثة فى بعض محطات التقوية لتحسين التغطية، وتم أيضا استحداث طرق توصيل احتياطية للمحطات الهامة التى تغطى الحدث، لضمان استمرار الخدمة دون انقطاع فى حالة الطوارئ.

ولفت إلى أن جميع هذه الإجراءات تسهم فى زيادة سرعة نقل البيانات على كافة المواقع فى شرم لتصل إلى 42 ميجا بت / ثانية.

وأشار إلى أنه تم الدفع بـ 4 محطات متنقلة إلى شرم الشيخ لاستيعاب الزيادة فى المكالمات فى شرم الشيخ، وتم وضع محطة خصيصاً لقاعة المؤتمرات الدولية بشرم الشيخ لتوفير سعة عالية.

وأكد أنه تم إضافة موقع جديد يدعم خدمات الجيل الثانى "2G" والجيل الثالث "3G" فى ميدان "سوهو" لاستيعاب أى زيادة فى المكالمات هناك.

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مصر 365

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